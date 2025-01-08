Що буде, якщо не стати на військовий облік у 17 років: пояснення ТЦК

В Україні правила військового обліку є важливими для забезпечення обороноздатності держави. Молоді чоловіки, які досягли 17 років, зобов’язані стати на облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) у визначені терміни.
Про це заявив заступник начальник відділу призову сектору комплектування Кіровоградського обласного ТЦК та СП Дмитро Сухий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Суспільне Кропивницький".
За недотримання правил військового обліку передбачено адміністративну відповідальність. Порушення цих правил тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 1 000 до 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це становить від 17 000 до 25 500 гривень.
Громадяни, які перебувають на військовому обліку призовників, до досягнення 25 років не підлягають мобілізації. Однак існують винятки, передбачені пунктом 2 частини першої статті 37 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
Мобілізація до 25 років можлива для:
Тобто якщо громадянин раніше проходив військову службу, його можуть мобілізувати навіть до 25 років.
Нагадаємо, що відкликати чи анулювати бронювання в Україні під час війни можуть за певних обставин. При цьому на ТЦК та СП вносять до єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" актуальну інформацію (за потреби).