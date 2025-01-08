Що буде, якщо не стати на військовий облік у 17 років: пояснення ТЦК

За недотримання правил військового обліку передбачено адміністративну відповідальність. Порушення цих правил тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 1 000 до 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Мобілізація до 25 років: винятки з правил

Громадяни, які перебувають на військовому обліку призовників, до досягнення 25 років не підлягають мобілізації. Однак існують винятки, передбачені пунктом 2 частини першої статті 37 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Мобілізація до 25 років можлива для:

осіб, які вже мають досвід військової служби;

чоловіків, які перебувають на військовому обліку як військовозобов’язані.

Тобто якщо громадянин раніше проходив військову службу, його можуть мобілізувати навіть до 25 років.