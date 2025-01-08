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Что будет, если не стать на воинский учет в 17 лет: объяснение ТЦК

Фото: Штрафы для 17-летних призывников (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине правила воинского учета являются важными для обеспечения обороноспособности государства. Молодые мужчины, достигшие 17 лет, обязаны стать на учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК) в определенные сроки.

Об этом заявил заместитель начальник отдела призыва сектора комплектования Кировоградского областного ТЦК и СП Дмитрий Сухой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Суспільне Кропивницький".

За несоблюдение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. Нарушение этих правил влечет за собой наложение штрафа в размере от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

Мобилизация до 25 лет: исключения из правил

Граждане, состоящие на воинском учете призывников, до достижения 25 лет не подлежат мобилизации. Однако существуют исключения, предусмотренные пунктом 2 части первой статьи 37 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Мобилизация до 25 лет возможна для:

  • лиц, которые уже имеют опыт военной службы;
  • мужчин, состоящих на воинском учете как военнообязанные.

То есть если гражданин ранее проходил военную службу, его могут мобилизовать даже до 25 лет.

 

Напомним, что отозвать или аннулировать бронирование в Украине во время войны могут при определенных обстоятельствах. При этом на ТЦК и СП вносят в единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" актуальную информацию (при необходимости).

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ТЦКМобилизация в Украине