Что будет, если не стать на воинский учет в 17 лет: объяснение ТЦК

За несоблюдение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. Нарушение этих правил влечет за собой наложение штрафа в размере от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

Мобилизация до 25 лет: исключения из правил

Граждане, состоящие на воинском учете призывников, до достижения 25 лет не подлежат мобилизации. Однако существуют исключения, предусмотренные пунктом 2 части первой статьи 37 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Мобилизация до 25 лет возможна для:

лиц, которые уже имеют опыт военной службы;

мужчин, состоящих на воинском учете как военнообязанные.

То есть если гражданин ранее проходил военную службу, его могут мобилизовать даже до 25 лет.