Что будет, если не стать на воинский учет в 17 лет: объяснение ТЦК

В Украине правила воинского учета являются важными для обеспечения обороноспособности государства. Молодые мужчины, достигшие 17 лет, обязаны стать на учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК) в определенные сроки.
Об этом заявил заместитель начальник отдела призыва сектора комплектования Кировоградского областного ТЦК и СП Дмитрий Сухой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Суспільне Кропивницький".
За несоблюдение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. Нарушение этих правил влечет за собой наложение штрафа в размере от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это составляет от 17 000 до 25 500 гривен.
Граждане, состоящие на воинском учете призывников, до достижения 25 лет не подлежат мобилизации. Однако существуют исключения, предусмотренные пунктом 2 части первой статьи 37 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Мобилизация до 25 лет возможна для:
То есть если гражданин ранее проходил военную службу, его могут мобилизовать даже до 25 лет.
Напомним, что отозвать или аннулировать бронирование в Украине во время войны могут при определенных обстоятельствах. При этом на ТЦК и СП вносят в единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" актуальную информацию (при необходимости).