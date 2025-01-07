Чи може ТЦК мобілізувати людину з бронюванням: пояснення юриста

Відкликати чи анулювати бронювання в Україні під час війни можуть за певних обставин. При цьому на ТЦК та СП покладена радше "організаційна функція" - вносити до єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" актуальну інформацію (за потреби).

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко .

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Коли бронювання можуть відкликати чи анулювати

За словами експерта, бронювання може бути відкликане або анульоване за певних підстав.

"Коли, наприклад, працівник звільнився з підприємства, яке має статус критичності", - розповіла Аніщенко.

Вона зауважила, що, відповідно до вимог чинного законодавства, за такої ситуації підприємство під час звірки з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомляє, що вказаний працівник звільнився.

"І, відповідно, в інформацію в "Резерв+" та в "Оберезі", доступ до якої мають працівники ТЦК, вносять зміни. Що бронювання відсутнє. І ми бачимо в "Резерві" такі графи прочерку", - пояснила адвокат.

Інший випадок - коли підприємство не пройшло перевірку (яка була анонсована законодавцями України ще минуло року й триватиме до 28 лютого) і не отримало статус критичності.

"Відповідно всі бронювання, які видавалися робітникам цього підприємства, також будуть анульовані", - наголосила юрист і додала, що в інших випадках, "якісь інші анулювання на законодавчому рівні, працівниками ТЦК не передбачені".

Чи може ТЦК мобілізувати людину з бронюванням

Експерт пояснила: якщо особа вже є заброньованою, "ТЦК виконує лише організаційну функцію" - вносить цю інформацію до "Оберегу".

Це може знадобитись тоді, коли інформація про бронювання не підтягнулась у реєстр автоматично, або ж якщо бронювання відбувалось не через "Дію" (а, наприклад, на підставі наказів Міністерства соціальної політики чи за постановою Кабінету міністрів №76 - для працівників консульських установ).

"ТЦК лише вносить цю інформацію. В усіх інших варіантах анулювати, відібрати бронювання ТЦК не має права. Якщо говорити саме про бронювання", - розповіла Аніщенко.

Вона уточнила, що це не стосується тих випадків, коли особа має право на відстрочку від мобілізації (наприклад за наявності інвалідності, інвалідності батьків чи інвалідності дітей).

"Тоді в кожному конкретному випадку ТЦК перевіряє подану військовозобов'язаним інформацію. І якщо там є якісь питання - відмовляє у наданні відстрочки", - зауважила адвокат.

Якщо ж говорити про питання бронювання, то "бронювання ТЦК не уповноважене надавати чи не надавати".

"Воно виконує функцію лише організаційну - щодо внесення цієї інформації до бази "Оберіг", - наголосила юрист.

Аніщенко повідомила, що випадки мобілізації людей із бронюванням під час війни в Україні дійсно можуть бути.

"На жаль такі випадки у нас трапляються не лише зараз, скандали ширяться. Були такі випадки й минулого року. І з приводу цього вже є позитивна практика судів", - поділилась вона.

Чи можна оскаржити наказ ТЦК щодо мобілізації

За словами адвоката, оскаржити наказ ТЦК на мобілізацію можна за певних обставин.

"Якщо особа була заброньована, але інформація не підтягувалась, і ТЦК не захотіло цю інформацію побачити, тоді відбувається все так: видається наказ на мобілізацію, військовозобов'язаний прибуває до навчального центру, проходить відповідні навчання, а його адвокат тим часом оскаржує цей наказ на мобілізацію", - розповіла вона.

Юрист уточнила: судова практика говорить про те, що "якщо особа мала бронювання, але була примусово мобілізована, тоді цей наказ визнається протиправним і підлягає скасуванню".

"Якщо ж особа перебувала на стадії отримання документів... Наприклад, коли ще немає бронювання, роботодавець направляє свого працівника до ТЦК і говорить: "Ти там отримай військовий квиток, а потім ми тебе забронюємо"... Ось це "на потім" - не працює", - наголосила представниця ЮК "Riyako&Partners".

"Тут судова практика вже стала й говорить про те, що якщо немає по факту бронювання, то, відповідно, особа є такою, яка підлягає мобілізації", - підсумувала Аніщенко.