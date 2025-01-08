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Що буде, якщо не стати на військовий облік у 17 років: пояснення ТЦК

Україна, Середа 08 січня 2025 10:35
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Що буде, якщо не стати на військовий облік у 17 років: пояснення ТЦК Фото: Штрафи для 17-річних призовників (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні правила військового обліку є важливими для забезпечення обороноздатності держави. Молоді чоловіки, які досягли 17 років, зобов’язані стати на облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) у визначені терміни.

Про це заявив заступник начальник відділу призову сектору комплектування Кіровоградського обласного ТЦК та СП Дмитро Сухий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Суспільне Кропивницький".

За недотримання правил військового обліку передбачено адміністративну відповідальність. Порушення цих правил тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 1 000 до 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Мобілізація до 25 років: винятки з правил

Громадяни, які перебувають на військовому обліку призовників, до досягнення 25 років не підлягають мобілізації. Однак існують винятки, передбачені пунктом 2 частини першої статті 37 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Мобілізація до 25 років можлива для:

  • осіб, які вже мають досвід військової служби;
  • чоловіків, які перебувають на військовому обліку як військовозобов’язані.

Тобто якщо громадянин раніше проходив військову службу, його можуть мобілізувати навіть до 25 років.

Нагадаємо, що відкликати чи анулювати бронювання в Україні під час війни можуть за певних обставин. При цьому на ТЦК та СП вносять до єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" актуальну інформацію (за потреби).

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ТЦК Мобілізація в Україні
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