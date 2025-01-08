Що буде, якщо не стати на військовий облік у 17 років: пояснення ТЦК
В Україні правила військового обліку є важливими для забезпечення обороноздатності держави. Молоді чоловіки, які досягли 17 років, зобов’язані стати на облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) у визначені терміни.
Про це заявив заступник начальник відділу призову сектору комплектування Кіровоградського обласного ТЦК та СП Дмитро Сухий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Суспільне Кропивницький".
За недотримання правил військового обліку передбачено адміністративну відповідальність. Порушення цих правил тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 1 000 до 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це становить від 17 000 до 25 500 гривень.
Мобілізація до 25 років: винятки з правил
Громадяни, які перебувають на військовому обліку призовників, до досягнення 25 років не підлягають мобілізації. Однак існують винятки, передбачені пунктом 2 частини першої статті 37 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
Мобілізація до 25 років можлива для:
- осіб, які вже мають досвід військової служби;
- чоловіків, які перебувають на військовому обліку як військовозобов’язані.
Тобто якщо громадянин раніше проходив військову службу, його можуть мобілізувати навіть до 25 років.
Нагадаємо, що відкликати чи анулювати бронювання в Україні під час війни можуть за певних обставин. При цьому на ТЦК та СП вносять до єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" актуальну інформацію (за потреби).