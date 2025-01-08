Что будет, если не стать на воинский учет в 17 лет: объяснение ТЦК
В Украине правила воинского учета являются важными для обеспечения обороноспособности государства. Молодые мужчины, достигшие 17 лет, обязаны стать на учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК) в определенные сроки.
Об этом заявил заместитель начальник отдела призыва сектора комплектования Кировоградского областного ТЦК и СП Дмитрий Сухой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Суспільне Кропивницький".
За несоблюдение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. Нарушение этих правил влечет за собой наложение штрафа в размере от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это составляет от 17 000 до 25 500 гривен.
Мобилизация до 25 лет: исключения из правил
Граждане, состоящие на воинском учете призывников, до достижения 25 лет не подлежат мобилизации. Однако существуют исключения, предусмотренные пунктом 2 части первой статьи 37 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Мобилизация до 25 лет возможна для:
- лиц, которые уже имеют опыт военной службы;
- мужчин, состоящих на воинском учете как военнообязанные.
То есть если гражданин ранее проходил военную службу, его могут мобилизовать даже до 25 лет.
Напомним, что отозвать или аннулировать бронирование в Украине во время войны могут при определенных обстоятельствах. При этом на ТЦК и СП вносят в единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" актуальную информацию (при необходимости).