Як часто військовозобов'язані мають оновлювати дані за новими правилами
Військовозобов'язані українці повинні оновити облікові до 16 липня 2024 року. Після цього дані потрібно оновлювати у разі їх зміни протягом тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.
Якщо військовозобов'язаний оновив дані після 18 травня 2024 року (коли закон про мобілізацію набув чинності), то наступного разу це потрібно зробити у разі зміни персональних даних.
У такому випадку потрібно оновити дані протягом семи днів від дня відповідної зміни персональних даних.
У Міноборони також зазначають, що військовозобов'язаним, які оновили дані після 16 квітня 2024 року, коли новий закон про мобілізацію був підписаний президентом, тобто до моменту набрання чинності, все рівно потрібно оновити свої персональні дані.
Оновлення даних для військовозобов'язаних
З 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Одне з головних нововведень - це обов'язкове оновлення військово-облікових даних військовозобов'язаних.
Це потрібно зробити до 16 липня 2024 року, інакше загрожують штрафи. Оновити облікові дані можна через спеціальний мобільний застосунок "Резерв+" або у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг.
РБК-Україна раніше розповідало, коли після оновлення даних у застосунку "Резерв+" все одно потрібно йти до ТЦК і СП.
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