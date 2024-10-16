Фіксуйте все і шукайте свідків. Що обов'язково треба зробити, якщо вас зупиняє ТЦК

В Україні останніми днями збільшилась кількість рейдів ТЦК. Нерідко перевірка військово-облікових документів супроводжуються сутичками із цивільними. Аби не виникало непорозумінь, чоловіки мають знати свої обов'язки й права.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука, як поводитись при зустрічі з ТЦК, що можна і не можна робити.

Як поводитись при зустрічі з представниками військкомату

Під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані завжди при собі носити військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу представників ТЦК. Військкоми можуть вимагати перевірити їх будь-де. За перешкоджання роботі співробітників ТЦК передбачена адміністративна відповідальність.

"Ситуація з рейдами ТЦК в Україні викликає багато запитань і тривог у громадян. Щоб захистити свої права та уникнути непорозумінь, важливо знати, як діяти в таких ситуаціях", – каже Франчук.

Він радить дотримуватись наступних правил при спілкуванні з ТЦК:

пред'явіть документи – у вас можуть вимагати документи, що посвідчують особу. Завжди майте при собі паспорт, водійські права або інший документ

перевіряйте законність дій – представники ТЦК мають право викликати у військкомат або вручати повістки, але ці дії повинні відповідати законодавству. Повістки мають бути видані в установленій формі, з підписом уповноваженої особи

фіксуйте дії – якщо ви вважаєте, що права порушуються, намагайтесь фіксувати ситуацію на відео або залучати свідків

вимагайте пред’явлення посвідчень. Співробітники ТЦК зобов’язані їх показати, перевірте, чи вони дійсні й чи відповідають їхні прізвища та посади тим, що вказані в посвідченнях

запитайте на підставі якого закону чи наказу проводять перевірку

запишіть прізвища, імена та посади співробітників ТЦК. Це може знадобитися надалі

зафіксуйте дату, час і місце проведення перевірки

якщо у вас виникають питання чи сумніви щодо правомірності дій ТЦК, звертайтесь за юридичною допомогою

Що не можна робити, якщо вас зупинили ТЦК

"Намагайтесь не уникати спілкування з представниками ТЦК, це може погіршити ситуацію і призвести до серйозних юридичних наслідків. Не підписуйте нічого без перевірки – якщо вам видають повістку, спершу перевірте всі дані й переконайтесь, що вона заповнена правильно. У разі сумнівів відмовляйтесь від підпису до з'ясування деталей", – радить юрист.

Він наголошує, що не варто піддаватися на провокації – агресивна поведінка чи спротив можуть бути використані проти вас. Важливо залишатися ввічливим і стриманим.

"Представники ТЦК не мають права затримувати громадян без відповідних підстав і повноважень. Якщо вас примусово утримують, це може бути порушенням прав", – каже Франчук.

Також будь-які дії військкомів, пов'язані з примусом, тиском чи погрозами, є протиправними й можуть бути оскаржені.

"Якщо дії представників ТЦК виходять за рамки їх повноважень, такі дії можна оскаржувати в суді або через скаргу до правоохоронних органів", – пояснює експерт.

Чоловіки зобов'язані пред'являти свої документи на вимогу ТЦК (фото: Getty Images)

Що робити, якщо вас хочуть затримати

"Вимагайте пред’явлення судового наказу або ухвали про мобілізацію. Без цих документів ви не зобов’язані нікуди їхати. Не чиніть опору, але чітко заявляйте про свої права. Скажіть, що ви хочете проконсультуватися з юристом або звернутися до військового комісара", – говорить Франчук.

Він радить звернутися до свідків, які можуть підтвердити неналежне поводження ТЦК при спілкуванні з вами. Також потрібно зберегти всі документи, пов’язані з перевіркою, і повідомити про ситуацію своїх рідних або друзів.

Якщо ви вважаєте, що відбулося порушення ваших прав, то:

повідомте про інцидент правоохоронні органи

якщо дії співробітників ТЦК пов’язані з порушенням військового законодавства, то звернуться до військової прокуратури

звернуться до омбудсмена: уповноважений із захисту прав людини може надати вам допомогу у відстоюванні ваших прав

Які закони варто знати військовозобов'язаним

"Якщо ви не згодні з діями співробітників ТЦК, спокійно викладіть свою позицію. Посилайтеся на конкретні норми закону", – радить Франчук.

Незаконне затримання – стаття 29 Конституції України гарантує право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути затриманий без законних підстав або за відсутності рішення суду. Будь-яке затримання повинно відповідати нормам Кримінально-процесуального кодексу України (КПК), інакше це є незаконним.

Неправомірне вручення повістки – Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачає чітку процедуру вручення повісток. Повістка має вручатися особисто або через органи місцевого самоврядування, за місцем роботи чи навчання.

"Рейдові перевірки на вулиці без вручення повісток відповідно до вимог закону є порушенням", – каже юрист.

Використання сили або погроз – стаття 28 Конституції України гарантує право кожного на повагу до його гідності, а Кримінальний кодекс України (ст. 365) передбачає відповідальність за перевищення влади або службових повноважень, зокрема застосування сили чи погроз під час виконання обов’язків.

Зловживання повноваженнями – згідно з Законом України "Про державну службу" та Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", посадові особи ТЦК зобов’язані діяти виключно в межах своїх повноважень. Стаття 365 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за перевищення повноважень, коли посадові особи використовують своє становище для вчинення неправомірних дій.

Порушення права на конфіденційність – стаття 32 Конституції України та Закон України "Про захист персональних даних" захищають право на недоторканність особистого життя і персональних даних. Будь-яке порушення конфіденційності без законної підстави є протиправним.

Вручення повісток без належних повноважень – згідно з Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", повістки мають вручати уповноважені особи. Якщо повістка вручається не уповноваженою особою або з порушенням процедури, це є незаконним.

Перевищення повноважень під час рейдів – стаття 19 Конституції України вказує, що посадові особи можуть діяти виключно в межах своїх повноважень та відповідно до закону. Примус до проходження медичної комісії або інших дій без належної процедури є порушенням Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".