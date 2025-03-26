Що буде, якщо Росія порушить домовленості про перемир'я на морі: відповідь ОП

У разі порушення домовленостей про перемир'я на морі з боку Росії повинна бути реакція США. Вашингтон має застосувати заходи у відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву в ефірі телемарафону.
"США говорять про те, що потрібна країна чи країни, які будуть моніторити цю ситуацію, фіксувати. Вони говорять про те, що це можуть бути країни інші. Зокрема, звучала Саудівська Аравія, де вчора відбувалися переговори. США виходили з цієї пропозицією до Саудівської Аравії", - сказав він.
Жовква наголосив, що технічне порушення режиму тиші мають фіксувати монітори і передавати інформацію США. Після цього Вашингтон повинен реагувати відповідно.
"Далі США, отримавши від монітора таку інформацію, мають вживати відповідні дії. Адже ми говоримо про те, що США є фасилітатором виконання таких домовленостей. Якщо домовленості порушуються, США мають реагувати", - пояснив заступник керівника ОП.
Нагадаємо, днями у Саудівській Аравії відбулися переговори України та США, а також США і Росії. Вашингтон заявив, що досяг домовленостей з обома сторонами щодо забезпечення безпеки судноплавства та виключення застосування сили і запобігання використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
В Україні підтвердили, що у Саудівській Аравії обговорювали безпеку судноплавства у Чорному морі, а також безпеку портів.
За словами міністра оборони Рустема Умєрова, на зустрічі також йшлося про ключові питання в енергетичній сфері.
При цьому у Москві після переговорів опублікували власну заяву. У ній йдеться, що положення про безпеку у Чорному морі та відновлення російського експорту сільгосппродукції почнуть діяти після зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства.
Детальніше про результати переговорів у Саудівській Аравії - у матеріалі РБК-Україна.
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