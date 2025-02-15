Що буде, якщо Путін наважиться напасти на НАТО: відповідь Рютте

У разі нападу Росії на територію Північноатлантичного альянсу Кремль зіткнеться з потужною відповіддю. Російський диктатор Володимир Путін про це знає.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Мюнхенській безпековій конференції.

"Якщо Путін вважає, що він може, без значного ризику для своєї країни та своєї армії, атакувати хоч один квадратний кілометр території НАТО, він зіткнеться з потужним ударом НАТО по Росії. Він це знає. І він не наважиться це зробити", - заявив він, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленський щодо розвідданих, що Росія може планувати атаку на іншу країну НАТО протягом наступного року.

Рютте зазначив, що стримуюча сила Альянсу "зараз у дуже хорошому стані".

"Проблема в тому, що через чотири чи п’ять років, якщо ми не приймемо необхідних рішень зараз, ми можемо зіткнутися з серйозними труднощами", - підкреслив він.

Можливий напад РФ на країни НАТО

Раніше Зеленський заявляв, що за даними української розвідки, Росія протягом поточного цього року хоче підготувати ще близько 150 тисяч додаткових військових на території Білорусі. При цьому президент не виключив, що після завершення тренувань Росія може спробувати напасти на іншу країну Альянсу.

При цьому Зеленський висловив сумніви щодо готовності європейських армій до можливого нападу, а також щодо того, як швидко союзники зреагують, якщо Росія здійснить операцію під чужим прапором або з військами без розпізнавальних знаків, як це було у 2014 році в Криму.