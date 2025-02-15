Что будет, если Путин решится напасть на НАТО: ответ Рютте

В случае нападения России на территорию Североатлантического альянса Кремль столкнется с мощным ответом. Российский диктатор Владимир Путин об этом знает.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Если Путин считает, что он может, без значительного риска для своей страны и своей армии, атаковать хоть один квадратный километр территории НАТО, он столкнется с мощным ударом НАТО по России. Он это знает. И он не решится это сделать", - заявил он, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно разведданных, что Россия может планировать атаку на другую страну НАТО в течение следующего года.

Рютте отметил, что сдерживающая сила Альянса "сейчас в очень хорошем состоянии".

"Проблема в том, что через четыре или пять лет, если мы не примем необходимых решений сейчас, мы можем столкнуться с серьезными трудностями", - подчеркнул он.

Возможное нападение РФ на страны НАТО

Ранее Зеленский заявлял, что по данным украинской разведки, Россия в течение текущего этого года хочет подготовить еще около 150 тысяч дополнительных военных на территории Беларуси. При этом президент не исключил, что после завершения тренировок Россия может попытаться напасть на другую страну Альянса.

При этом Зеленский выразил сомнения по поводу готовности европейских армий к возможному нападению, а также относительно того, как быстро союзники среагируют, если Россия осуществит операцию под чужим флагом или с войсками без опознавательных знаков, как это было в 2014 году в Крыму.