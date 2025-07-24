Що буде, якщо пити склянку води перед сном?

Те, що пити воду життєво важливо для гідратації, знає кожен. Але виявляється, є "правильний" і "неправильний" час для її споживання.
Коли саме потрібно пити воду, розповідає РБК-Україна з посиланням на TikTok лікаря Хуліо Масета.
"Залишатися гідратованим - ключ до правильного функціонування нашого організму. Вживання води, навіть перед сном, допомагає уникнути проблем, спричинених зневодненням, таких як головний біль, втома", - сказав експерт.
Крім того, він зазначив важливий фізіологічний процес.
"Гормон вазопресин регулюється вночі, що допомагає зменшити кількість сечі. Це дозволяє нашому організму підтримувати хороший водний баланс під час відпочинку", - зазначив фахівець.
"Найкраще - підтримувати гарний рівень гідратації протягом усього дня. Таким чином, останнє вживання води не буде надмірним або надто близьким до часу сну", - радить він.
Ви коли-небудь замислювалися, чи можна пити воду з крана? Експерти наполегливо закликають цього не робити.
На питання "чи безпечно пити воду з вашої ванної кімнати?" вони коротко відповідають: ні.
Існує безліч змінних, які впливають на цю воду, роблячи її безпечною для пиття з кухонного крана, і менш безпечною з крана у ванній кімнаті.
Експерти пояснюють, що хоча до будинків та готелів подається питна вода, є занадто багато факторів, щоб повністю гарантувати її безпеку. Тому краще уникати пиття води з крана у ванній кімнаті, якщо є така можливість. Дотримуйтеся бутильованої води або води з кухонного крана.
Фахівці також зазначають, що фактори, які впливають на якість води, можуть включати тип сантехніки.
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