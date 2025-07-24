Что будет, если пить стакан воды перед сном?

То, что пить воду жизненно важно для гидратации, знает каждый. Но оказывается, есть "правильное" и "неправильное" время для ее потребления.
Когда именно нужно пить воду, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TikTok врача Хулио Масета.
"Оставаться гидратированным - ключ к правильному функционированию нашего организма. Употребление воды, даже перед сном, помогает избежать проблем, вызванных обезвоживанием, таких как головная боль, усталость", - сказал эксперт.
Кроме того, он отметил важный физиологический процесс.
"Гормон вазопрессин регулируется ночью, что помогает уменьшить количество мочи. Это позволяет нашему организму поддерживать хороший водный баланс во время отдыха", - отметил специалист.
"Лучше всего - поддерживать хороший уровень гидратации в течение всего дня. Таким образом, последнее употребление воды не будет чрезмерным или слишком близким ко времени сна", - советует он.
Вы когда-нибудь задумывались, можно ли пить воду из крана? Эксперты настоятельно призывают этого не делать.
На вопрос "безопасно ли пить воду из вашей ванной комнаты?" они кратко отвечают: нет.
Существует множество переменных, которые влияют на эту воду, делая ее безопасной для питья из кухонного крана, и менее безопасной из крана в ванной комнате.
Эксперты объясняют, что хотя в дома и отели подается питьевая вода, есть слишком много факторов, чтобы полностью гарантировать ее безопасность. Поэтому лучше избегать питья воды из крана в ванной комнате, если есть такая возможность. Придерживайтесь бутилированной воды или воды из кухонного крана.
Специалисты также отмечают, что факторы, которые влияют на качество воды, могут включать тип сантехники.
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