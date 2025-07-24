Что будет, если пить стакан воды перед сном?

"Оставаться гидратированным - ключ к правильному функционированию нашего организма. Употребление воды, даже перед сном, помогает избежать проблем, вызванных обезвоживанием, таких как головная боль, усталость", - сказал эксперт.

Кроме того, он отметил важный физиологический процесс.

"Гормон вазопрессин регулируется ночью, что помогает уменьшить количество мочи. Это позволяет нашему организму поддерживать хороший водный баланс во время отдыха", - отметил специалист.

"Лучше всего - поддерживать хороший уровень гидратации в течение всего дня. Таким образом, последнее употребление воды не будет чрезмерным или слишком близким ко времени сна", - советует он.

Почему не стоит пить воду из крана?

Вы когда-нибудь задумывались, можно ли пить воду из крана? Эксперты настоятельно призывают этого не делать.

На вопрос "безопасно ли пить воду из вашей ванной комнаты?" они кратко отвечают: нет.

Существует множество переменных, которые влияют на эту воду, делая ее безопасной для питья из кухонного крана, и менее безопасной из крана в ванной комнате.

Эксперты объясняют, что хотя в дома и отели подается питьевая вода, есть слишком много факторов, чтобы полностью гарантировать ее безопасность. Поэтому лучше избегать питья воды из крана в ванной комнате, если есть такая возможность. Придерживайтесь бутилированной воды или воды из кухонного крана.

Специалисты также отмечают, что факторы, которые влияют на качество воды, могут включать тип сантехники.