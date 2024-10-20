Бронювання працівників від мобілізації через "Дію": що варто знати про зміни

В Україні на початку жовтня Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації через "Дію". Зокрема, внесено зміни до змісту списку щодо відомостей про працівників.

Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Так, якщо раніше для бронювання працівників через "Дію" треба було подати список, який включає прізвище, ім’я, по батькові військовозобов'язаного та податковий номер, то відтепер у списку також вказується:

реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);

військово-облікова спеціальність;

дата уточнення військово-облікових даних.

У разі позитивного результату перевірки, переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли такий громадянин:

перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

уточнив дані щодо перебування на військовому обліку відповідно до нового комплексного закону про мобілізацію;

не перебуває у розшуку.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Втім, деякі військовозобов'язані можуть отримати "бронь" від мобілізації.

Бронювання передбачає надання тимчасової відстрочки від мобілізації (призову) працівникам підприємств, компаній, установ чи організацій, які є критично важливими для забезпечення обороноздатності держави.

Інформацію про те, чи має "бронь" працівник, можна отримати у свого роботодавця, з електронного кабінету військовозобов’язаного Резерв+ або звернувшись до ТЦК.