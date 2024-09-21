Що буде, якщо передати показники лічильника з запізненням: пояснення енергетиків

Показники лічильника на світло потрібно передавати вчасно. Енергетики пояснили, чому важливо робити це без запізнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго" у Facebook.
Як зазначається, період подачі показів лічильника триває протягом останніх двох днів розрахункового місяця та перших трьох днів наступного. У цей час важливо не забути подати покази приладу обліку, навіть якщо у споживача SMART-лічильник.
Енергетики пояснюють, що оператор системи розподілу (обленерго) щомісяця має здійснювати розрахунок обсягу споживання клієнта відповідно до переданих ним показів. Якщо споживач не подає актуальні покази, то використання електроенергії нараховується за середньодобовим споживанням.
У зв'язку з цим сума, вказана в платіжці за місяць, може відрізнятися від фактичного споживання.
Ще одна причина, чому потрібно подавати покази лічильника вчасно, – уникнути ймовірності некоректного обліку електроенергії. Через заводський брак, збій у програмі лічильника, або ж фізичні пошкодження кіловати можуть нараховуватися по-іншому. Виявити це можна при щомісячній подачі показників.
Нагадаємо, що скоро в Україні стартує опалювальний сезон. Підготовка до нього була важкою через постійні російські обстріли, зокрема, атак на енергетику.
Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив прогноз на майбутній опалювальний сезон. Він попередив українців, що майбутня зима може бути найважчою.
Навіть в умовах війни українці можуть розраховувати на субсидії для оплати комунальних послуг. Розмір субсидій можна прорахувати самостійно. РБК-Україна пояснювало, як це можна зробити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.