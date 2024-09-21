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Что будет, если передать показатели счетчика с опозданием: объяснение энергетиков

Фото: энергетики объяснили, почему нужно вовремя передавать показатели счетчика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Показатели счетчика на свет нужно передавать вовремя. Энергетики объяснили, почему важно делать это без опозданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго" в Facebook.

Как отмечается, период подачи показаний счетчика длится последние два дня расчетного месяца и первые три дня следующего. В настоящее время важно не забыть подавать показы прибора учета, даже если у потребителя SMART-счетчик.

Энергетики объясняют, что оператор системы распределения (облэнерго) ежемесячно должен проводить расчет объема потребления клиента в соответствии с переданными им показаниями. Если потребитель не представляет актуальные показатели, то использование электроэнергии начисляется по среднесуточному потреблению.

В связи с этим сумма, указанная в платежке за месяц, может отличаться от фактического потребления.

Еще одна причина, почему нужно подавать показания счетчика вовремя - избежать вероятности некорректного учета электроэнергии. Из-за заводского брака, сбоя в программе счетчика или физических повреждений киловатты могут начисляться по-другому. Выявить это можно при ежемесячной подаче показателей.

 

Отопительный сезон в Украине

Напомним, что скоро в Украине стартует отопительный сезон. Подготовка к нему была тяжелой из-за постоянных российских обстрелов, в частности, атак на энергетику.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал прогноз на предстоящий отопительный сезон. Он предупредил украинцев, что предстоящая зима может быть самой тяжелой.

Даже в условиях войны украинцы могут рассчитывать на субсидии для оплаты коммунальных услуг. Размер субсидий можно просчитать самостоятельно. РБК-Украина объясняло, как это можно сделать.

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