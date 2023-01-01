Що буде із зарплатами в Україні: прогноз на 2023 рік

Мінімальна зарплата

Уряд вирішив не підвищувати мінімальну зарплату. Законом про держбюджет встановлено з 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі - 6700 гривень;

у погодинному розмірі - 40,46 гривні.

Реальна зарплата

У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання було закладено очікування на зростання реальних зарплат на 1,4%.

Уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників брутто у 2022 році становитиме 14 025 гривень та майже не зміниться порівняно з 2021 роком (14 014 гривень).

Водночас через високу інфляцію (20,5%) у середньому за 2022 рік скоригована на індекс споживчих цін зарплата впаде на 16,9%.

У 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.

За прогнозом НБУ, у 2023 році реальні зарплати зростатимуть з огляду на підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції.

Зарплати бюджетників

При підготовці бюджету уряд вирішив заморозити зарплати бюджетників у 2023 році. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 року становитиме 2 893 гривні.

Згідно з законодавством, посадовий оклад І тарифного розряду повинен становити 44,5% від мінімальної зарплати. Таким чином, у 2023 році він буде розраховуватися від мінімалки у 6 500 гривень. Тобто уряд не підвищував зарплату бюджетникам і після того, як з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата зросла до 6 700 гривень.

Крім того, не будуть підвищуватися оклади і працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів. Вона буде розраховуватися з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні.

У грудні українська влада заявила про намір зменшити зарплати бюджетникам.

"З огляду на обмеження, які постають перед нами, ухвалено непросте політичне рішення - зменшити видатки на оплату праці працівників бюджетного сектору на 27% у номінальному виразі порівняно з 2022 роком як шляхом зменшення заробітної плати окремим категоріям працівників, так і через обмеження загальної чисельності працівників", - йдеться у листі перших осіб України до керівництва МВФ.