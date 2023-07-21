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Що буде з "Гвардією наступу" після війни: відповідь Клименка

Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Після закінчення війни підрозділи "Гвардії наступу" будуть розформовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ці підрозділи ("Гвардії наступу" - ред.) будуть розформовані (після закінчення війни - ред.). Ці військовослужбовці та поліцейські будуть виконувати свої функції й прикордонники, відповідно до функціоналу тієї чи іншої військової частини, чи підрозділу поліції", - сказав Клименко.

За його словами, після війни добровольці з "Гвардії наступу" будуть проводити стабілізаційні заходи на звільнених територіях, які були окуповані з 2014 року. Зокрема, вони охоронятимуть публічний порядок та документуватимуть воєнні злочини, які за 9 років були скоєні зна території Луганської та Донецької областей.

"Гвардія наступу"

Нагадаємо, у лютому Міністерство внутрішніх справ почало формування "Гвардії наступу", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів. За два місяці подали заявки понад 35 тисяч добровольців.

У березні Верховна Рада визначила повноваження "Гвардії наступу" та дозволила застосовувати зброю.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниГвардія наступу