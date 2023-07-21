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Что будет с "Гвардией наступления" после войны: ответ Клименко

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Украина, Пятница 21 июля 2023 13:16
Что будет с "Гвардией наступления" после войны: ответ Клименко Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

После войны подразделения "Гвардии наступления" будут расформированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в интервью Радио Свобода.

"Эти подразделения ("Гвардии наступления" - ред.) будут расформированы (по окончании войны - ред.). Эти военнослужащие и полицейские будут выполнять свои функции и пограничники, в соответствии с функционалом той или иной воинской части или подразделением полиции", - сказал Клименко.

По его словам, после войны добровольцы из "Гвардии наступления" будут проводить стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях, которые были оккупированы с 2014 года. В частности, они будут охранять публичный порядок и документировать военные преступления, которые за 9 лет были совершены на территории Луганской и Донецкой областей.

"Гвардия наступления"

Напомним, в феврале Министерство внутренних дел начало формирование "Гвардии наступления", целью которой будет освобождение территорий от российских оккупантов. За два месяца подали заявки более 35 тысяч добровольцев.

В марте Верховная Рада определила полномочия Гвардии наступления и разрешила применять оружие.

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Министерство внутренних дел Украины Гвардия наступления
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