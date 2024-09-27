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Що буде з графіками відключення світла 28 вересня: "Укренерго" дало відповідь

Фото: "Укренерго" розповіло про графіки світла на 28 вересня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У суботу, 28 вересня, в Україні відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. Проте українців попросили обмежити споживання потужних приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.

Водночас громадян закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00", - додали в "Укренерго".

Зазначимо, що відключень світла в Україні немає вже кілька тижнів. Проте сьогодні, 27 вересня аварійні відключення світла запровадили в Сумській області. Хоча вони діють не по всьому регіону.

Нагадаємо, що у своєму матеріалі РБК-Україна детальніше розповіло про те, чи вдасться українцям прожити зиму без відключень світла.

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Війна Росії проти УкраїниВідключеня світлаЕнергетики