Що буде з графіками відключення світла 28 вересня: "Укренерго" дало відповідь

Зазначимо, що відключень світла в Україні немає вже кілька тижнів. Проте сьогодні, 27 вересня аварійні відключення світла запровадили в Сумській області. Хоча вони діють не по всьому регіону.

Нагадаємо, що у своєму матеріалі РБК-Україна детальніше розповіло про те, чи вдасться українцям прожити зиму без відключень світла.

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