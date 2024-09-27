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Что будет с графиками отключения света 28 сентября: "Укрэнерго" ответило

Фото: "Укрэнерго" рассказало о графиках света на 28 сентября (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В субботу, 28 сентября, в Украине отключения электроэнергии по графику не прогнозируются. Однако украинцев попросили ограничить потребление мощных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в субботу, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

В то же время граждан призывали экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 10.00 до 16.00", - добавили в "Укрэнерго".

Отметим, что отключений света в Украине нет уже несколько недель. Однако сегодня, 27 сентября, аварийные отключения света ввели в Сумской области. Хотя они действуют не по всему региону.

Напомним, что в своем материале РБК-Украина подробнее рассказало о том, удастся ли украинцам прожить зиму без отключений света.

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