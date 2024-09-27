Что будет с графиками отключения света 28 сентября: "Укрэнерго" ответило

Отметим, что отключений света в Украине нет уже несколько недель. Однако сегодня, 27 сентября, аварийные отключения света ввели в Сумской области. Хотя они действуют не по всему региону.

Напомним, что в своем материале РБК-Украина подробнее рассказало о том, удастся ли украинцам прожить зиму без отключений света.

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