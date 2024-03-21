Що буде з економікою України цього року: прогноз НБУ

Національний банк України поки не очікує, що зростання економіки України у 2024 році перевищить січневий прогноз центробанку у 3,6%.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню " Forbes. Україна ".

"Нова інформація, яку ми отримали за фактично два місяці з моменту фіналізації нашого січневого прогнозу поки що є достатньо збалансованою. Мені важко сказати, що ризики в один чи інший бік суттєво переважають", - сказав він.

Як зазначив Ніколайчук, ситуація з економічною активністю у 2023 році виявилася набагато кращою, ніж попередні очікування. Зокрема, сільське господарство унаслідок сприятливих погодних умов минулого року забезпечило додаткові майже 2 відсоткових пункти зростання ВВП. У підсумку НБУ оцінює економічне зростання минулого року у 5,7%.

"Цього року ми не закладаємо ще кращих погодних умов. В принципі ми маємо достатньо консервативні припущення по урожайності, очікуємо, що урожай буде нижчим, особливо це стосується зернових. Водночас достатньо м'які погодні умови вже цієї зими дозволили також мати дещо кращі результати по будівництву на початку року та раніше розпочати посів ярових", - сказав він.

Крім того, як зазначив Ніколайчук, стабільна ситуація в енергетиці дозволила відновити експорт електроенергії.

"Водночас, якщо говорити про іншу сторону медалі, то ми бачимо певне посилення ризиків того, що війна може бути тривалішою, ніж ми закладали в наш січневий прогноз, і це обмежуватиме відновлення. Тому баланс цих факторів, на мою думку, дає нам підстави говорити, що наш прогноз зростання ВВП цього року на 3,6% залишається достатньо реалістичним", - сказав він.

Прогнози щодо економіки України

За попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році.

Прогноз уряду України щодо зростання реального ВВП на 2024 рік був знижений до 4,6% у другому читанні держбюджету порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (протягом 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами), міграційних процесів тощо.

НБУ оцінив зростання реального ВВП України за 2023 рік на рівні 5,7%. За прогнозом центробанку, у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні. Зниження "безпекових ризиків" очікувалося у 2025 році.