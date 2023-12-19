Що буде з економікою України, цінами та зарплатами: прогноз уряду на три роки

Очікується, що економіка України збільшиться у 2024 році на 4,6%, після чого зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) прискориться до 6,8% у 2025 році та 6,6% у 2026 році.

Прогнозується уповільнення інфляції. Споживчі ціни зростуть на 9,7% у 2024 році (грудень до грудня), на 8,1% у 2024 році та на 6,9% у 2026 році.

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до сплати податків) становитиме 21 809 гривень у 2024 році, 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

Якщо брати прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році складе 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років буде поступово збільшуватися - 12,3 млн осіб у 2024 році, 12,7 млн осіб у 2025 році 13 млн осіб у 2026 році.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці складе 18,7% у 2024 році, 17,7% у 2025 році 15% у 2026 році.

Дефіцит торговельного балансу буде поступово знижуватися: 40,172 млрд доларів у 2024 році, 27,044 млрд доларів, у 2025 році 25,433 млрд доларів у 2026 році.

Прогнози МВФ, уряду та НБУ

У листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (з попереднього діапазону 1-3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.

НБУ у жовтні покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9% до 4,9%. Реальний ВВП зросте у 2024 році на 3,6% (попередній прогноз - 3,5%). За прогнозом НБУ, Прискоренню економічного зростання до 6,0% у 2025 році (попередній прогноз - 6,8%) сприятиме передусім очікуване зниження ризиків безпеки.

Кабмін також очікує на швидше відновлення реального ВВП у 2023 році - до 5% порівняно з 2,8% у попередньому прогнозі. Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік був знижений до 4,6% у другому читанні держбюджету порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (протягом 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування) морськими портами) та міграційних процесів тощо.