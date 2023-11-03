Як зростатиме економіка України у найближчі роки: оновлений прогноз НБУ

НБУ покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9% до 4,9%. Основні чинники: вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, рекордна врожайність, швидше розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2023 року).

Як зазначається у звіті, вагомим чинником кращої динаміки у 2023 році стали вищі, ніж торік, врожаї основних культур завдяки надсприятливим погодним умовам. Так, врожайність ранніх зернових не лише перевищила минулий, а й рекордний 2021 рік, тоді як засіяні площі за більшістю культур залишилися майже на рівні попереднього року. У результаті оцінки врожаю поліпшено як на 2023 рік, так і на наступні роки. Прямий додатний внесок вищих врожаїв у ВВП поточного року оцінено у 1,3 в.п.

Припущення щодо врожаю зернових та зернобобових у 2023 році підвищено до 56,9 млн т (46,8 млн т - прогноз за липень). У 2024 році очікується врожай на рівні 48,5 млн т та у 2025 році - 49,2 млн т.

Прогноз економічного зростання на 2024 та 2025 роки

За прогнозом НБУ, збереження високих безпекових ризиків протягом усього 2024 року послаблюватиме інвестиції та споживчі настрої, стримуватиме повернення мігрантів з-за кордону. Обмежений доступ до морської логістики та пов’язані з цим додаткові затрати бізнесу погіршуватимуть конкурентоздатність експортоорієнтованих видів економічної діяльності.

Незважаючи на негативні наслідки війни, наступного року зростання економіки триватиме. Реальний ВВП зросте на 3,6% (попередній прогноз - 3,5%). Цьому і надалі сприятиме висока адаптивність бізнесу, а також збереження м’якої фіскальної політики. Поступова розбудова альтернативних шляхів постачань дасть змогу наростити експорт продовольства та металургійної продукції в середньостроковий перспективі, зазначається у звіті.

Пришвидшенню економічного зростання до 6,0% у 2025 році (попередній прогноз - 6,8%). сприятиме насамперед очікуване зниження безпекових ризиків. Це сприятливо позначиться на споживчих та ділових настроях, відповідно пожвавляться споживчий та інвестиційний попит на тлі все ще м’якої фіскальної політики. Вагомий внесок у подальше економічне зростання матиме повноцінне відкриття чорноморських портів. Це стимулюватиме інтенсивнішу відбудову виробничих потужностей підприємств металургії та нарощування виробництва в сільському господарстві. Водночас вихід на довоєнні рівні врожаїв наразі не очікується, передусім через значні площі орних земель, забруднених мінами та боєприпасами, зазначають в НБУ.

"Повоєнна відбудова зруйнованої інфраструктури та виробничих потужностей підприємств потребуватиме значних інвестицій як з боку приватних компаній, так і держави. Упровадження євроінтеграційних реформ поліпшить середовище для інвестування та ведення бізнесу. Важливу роль також відіграватимуть подальші державні інвестиції в посилення та підтримку наявного оборонного потенціалу країни навіть після зниження безпекових ризиків. У результаті інвестиції зростуть у 2025 році майже на 19%, що також закладе підвалини для пришвидшеного зростання у подальшому", - йдеться у звіті.