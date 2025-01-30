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Що буде з депозитами після підвищення облікової ставки: пояснення НБУ

Фото: підвищення облікової ставки НБУ вплине на депозитні ставки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення облікової ставки НБУ призведе до зростання ставок за депозитами. Банки вже почали їх збільшувати.

Про це йдеться в колонці директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимира Лепушинського для РБК-Україна.

Як зазначив Лепушинський, рішення підвищити облікову ставку перш за все спрямоване на підтримання попиту населення на гривневі інструменти для заощаджень - строкові депозити та ОВДП.

НБУ вже побачив першу реакцію депозитних ставок на грудневе рішення. Поки вона є незначною, ставки дещо зросли у номінальному вимірі. "Однак за такий короткий проміжок часу еквівалентного зростання годі й було очікувати, особливо враховуючи суттєві вливання ліквідності в систему наприкінці року через значні видатки бюджету", - сказав він.

Водночас окремі банки вже відреагували підвищенням депозитних ставок. "Очікуємо, що банки додатково збільшать ставки за строковими гривневими депозитами у відповідь на січневе рішення, ураховуючи конкуренцію за вкладника", - додав Лепушинский.

Нагадаємо, НБУ підвищив облікову ставку в грудні 2024 року з 13% до 13,5% річних. Наприкінці січня НБУ підняв ставку до 14,5%.

За оперативними даними НБУ, середні ставки за новими депозитами банків в гривні для населення в грудні 2024 року зросли з 9,6% до 10,3% річних. Ставки для підприємств залишилися на рівні 8,4%.

За даними опитування НБУ, у І кварталі 2025 року банки очікують підвищення вартості депозитів корпорацій, водночас вартість коштів населення майже не зміниться.

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