Что будет с депозитами после повышения учетной ставки: пояснение НБУ

Как отметил Лепушинский, решение повысить учетную ставку прежде всего направлено на поддержание спроса населения на гривневые инструменты для сбережений - срочные депозиты и ОВГЗ.

НБУ уже увидел первую реакцию депозитных ставок на декабрьское решение. Пока она незначительна, ставки несколько выросли в номинальном измерении. "Однако за такой короткий промежуток времени эквивалентного роста не стоило ожидать, особенно учитывая существенные вливания ликвидности в систему в конце года из-за значительных расходов бюджета", - сказал он.

В то же время отдельные банки уже отреагировали повышением депозитных ставок. "Ожидаем, что банки дополнительно увеличат ставки по срочным гривневым депозитам в ответ на январское решение, учитывая конкуренцию за вкладчика", - добавил Лепушинский.