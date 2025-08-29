ua en ru
Що американці думають про війну, допомогу Україні та угоди Трампа з Путіним: опитування Gallup

Україна, П'ятниця 29 серпня 2025 14:10
Що американці думають про війну, допомогу Україні та угоди Трампа з Путіним: опитування Gallup
Автор: Олександр Білоус

Дві третини американців (67%) налаштовані песимістично щодо можливості досягнення угоди між Росією та Україною для припинення війни. Оптимістами залишаються лише 31% громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Gallup.

Цей скепсис присутній серед усіх основних політичних груп у США. Однак республіканці (57%) менш песимістичні, ніж демократи (78%) і незалежні (69%).
Що американці думають про війну, допомогу Україні та угоди Трампа з Путіним: опитування Gallup

Війна як глухий кут в очах американців

Більшість американців продовжують бачити війну як тупикову ситуацію. 66% вважають, що жодна зі сторін не перемагає, 23% вважають, що виграє Росія, і лише 10% бачать Україну переможцем.

Опитування Gallup проводили з 1 по 15 серпня, ще до зустрічей президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним 15 серпня і Володимиром Зеленським 18 серпня. Після цього Трамп заявив, що хотів би організувати спільну зустріч Путіна і Зеленського, проте поки офіційних заяв не було.

Побоювання з приводу умов можливої угоди

Ще до цих зустрічей 26% американців були дуже занепокоєні і 52% дещо занепокоєні тим, що США і союзники не зможуть домовитися про завершення війни.
Що американці думають про війну, допомогу Україні та угоди Трампа з Путіним: опитування Gallup

Багато хто також сумнівається у справедливості можливих умов угоди. 37% дуже стурбовані і 36% дещо стурбовані, що мирна угода виявиться надто вигідною для Росії. При цьому 57% дуже стурбовані і 30% дещо стурбовані тим, що Москва порушить умови будь-якої досягнутої угоди.

Підтримка України та розбіжності щодо стратегій

Невелика більшість (52%) хочуть, щоб Вашингтон продовжував підтримувати Україну в поверненні втрачених територій, навіть якщо це продовжить війну. 45% виступають за якнайшвидше закінчення конфлікту, навіть якщо Києву доведеться поступитися частиною земель.
Що американці думають про війну, допомогу Україні та угоди Трампа з Путіним: опитування Gallup

На початку війни дві третини американців підтримували ідею допомоги Україні "до переможного кінця". Сьогодні таких менше, але ця точка зору залишається переважною, за винятком опитування грудня 2024 року, коли думки розділилися порівну.

Оцінка дій США

Відносна більшість (46%) американців вважають, що США роблять недостатньо для підтримки України. Це рекордний показник, рівний березневому. Решта розділилися майже порівну: 25% думають, що допомоги занадто багато, а 27% вважають її достатньою.
Що американці думають про війну, допомогу Україні та угоди Трампа з Путіним: опитування Gallup

Як зазначають соціологи, зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським посилили тиск на Білий дім у питанні пошуку миру. Але відчутного прогресу немає, і бойові дії тривають. Зміна адміністрації від прозахідного Байдена до більш скептичного Трампа посилила відчуття, що Вашингтон підтримує Київ недостатньо.

Нагадаємо, за даними опитування The Economist/YouGov, більшість американців проти ідеї передачі Росії українських територій після війни.

За даними КМІС, серед умовних планів завершення війни найбільш прийнятними для українців є пропозиції Євросоюзу. Українці відхиляють вимоги Росії капітулювати і прохолодно сприймають наміри Дональда Трампа.

