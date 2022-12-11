Все ще не узгодили. В ЗМІ роз'яснили рішення ЄС щодо 18 млрд євро для України

Попри повідомлення ЗМІ, ЄС поки що не погодив надання Україні 18 млрд доларів фінансової допомоги. Водночас питання буде вирішено протягом найближчих днів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.
"План Б" для отримання 18 млрд євро для України не був "активований", всупереч усім повідомленням у ЗМІ на вихідних. ЄС все ще працює над "планом А", - пише Йозвяк.
Як пояснив журналіст, для "плану А" необхідні 3 рішення:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що країни Євросоюзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро після того, як 6 грудня Угорщина заблокувала цей процес.
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