Все еще не согласовали. В СМИ разъяснили решение ЕС по 18 млрд евро для Украины

Несмотря на сообщения СМИ, ЕС пока не согласовал предоставление Украине 18 млрд долларов финансовой помощи. В то же время, вопрос будет решен в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter .

"План Б" для получения 18 млрд евро для Украины не был "активирован", вопреки всем сообщениям в СМИ на выходных. ЕС все еще работает над "планом А", пишет Йозвяк.

Как пояснил журналист, для "плана А" необходимы 3 решения: