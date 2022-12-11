RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все еще не согласовали. В СМИ разъяснили решение ЕС по 18 млрд евро для Украины

Фото: Все еще не согласовали. В СМИ разъяснили решение ЕС по 18 млрд евро для Украины (flick.com\libereurope)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на сообщения СМИ, ЕС пока не согласовал предоставление Украине 18 млрд долларов финансовой помощи. В то же время, вопрос будет решен в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"План Б" для получения 18 млрд евро для Украины не был "активирован", вопреки всем сообщениям в СМИ на выходных. ЕС все еще работает над "планом А", пишет Йозвяк.

Как пояснил журналист, для "плана А" необходимы 3 решения:

  • первое было принято еще 6 декабря;
  • второе решение было принято во время этих выходных большинством голосов;
  • изменение правил Многолетней финансовой основы ЕС с целью использования резервов бюджета, требующего единогласия, однако Венгрия пока его блокирует. В то же время, план предусматривает то, что этот вопрос решат уже в ближайшие дни.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что страны Евросоюза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро после того, как 6 декабря Венгрия заблокировала этот процесс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВойна в Украине