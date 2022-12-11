Все еще не согласовали. В СМИ разъяснили решение ЕС по 18 млрд евро для Украины

Несмотря на сообщения СМИ, ЕС пока не согласовал предоставление Украине 18 млрд долларов финансовой помощи. В то же время, вопрос будет решен в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
"План Б" для получения 18 млрд евро для Украины не был "активирован", вопреки всем сообщениям в СМИ на выходных. ЕС все еще работает над "планом А", пишет Йозвяк.
Как пояснил журналист, для "плана А" необходимы 3 решения:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что страны Евросоюза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро после того, как 6 декабря Венгрия заблокировала этот процесс.
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