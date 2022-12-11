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Все ще не узгодили. В ЗМІ роз'яснили рішення ЄС щодо 18 млрд євро для України

Новость на русском →
Неділя 11 грудня 2022 15:25
Все ще не узгодили. В ЗМІ роз'яснили рішення ЄС щодо 18 млрд євро для України Фото: Все ще не узгодили. В ЗМІ роз'яснили рішення ЄС щодо 18 млрд євро для України (flick.com\libereurope)
Автор: Сергій Пишкін

Попри повідомлення ЗМІ, ЄС поки що не погодив надання Україні 18 млрд доларів фінансової допомоги. Водночас питання буде вирішено протягом найближчих днів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.

"План Б" для отримання 18 млрд євро для України не був "активований", всупереч усім повідомленням у ЗМІ на вихідних. ЄС все ще працює над "планом А", - пише Йозвяк.

Як пояснив журналіст, для "плану А" необхідні 3 рішення:

  • перше було прийнято ще 6 грудня;
  • друге рішення прийняли під час цих вихідних більшістю голосів;
  • зміна правил Багаторічної фінансової основи ЄС з метою використання резервів бюджету, яка вимагає одностайності, однак Угорщина поки що його блокує. Водночас план передбачає те, що це питання вирішать вже найближчими днями.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що країни Євросоюзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро після того, як 6 грудня Угорщина заблокувала цей процес.

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