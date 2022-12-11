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Все еще не согласовали. В СМИ разъяснили решение ЕС по 18 млрд евро для Украины

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Воскресенье 11 декабря 2022 15:25
Все еще не согласовали. В СМИ разъяснили решение ЕС по 18 млрд евро для Украины Фото: Все еще не согласовали. В СМИ разъяснили решение ЕС по 18 млрд евро для Украины (flick.com\libereurope)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на сообщения СМИ, ЕС пока не согласовал предоставление Украине 18 млрд долларов финансовой помощи. В то же время, вопрос будет решен в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"План Б" для получения 18 млрд евро для Украины не был "активирован", вопреки всем сообщениям в СМИ на выходных. ЕС все еще работает над "планом А", пишет Йозвяк.

Как пояснил журналист, для "плана А" необходимы 3 решения:

  • первое было принято еще 6 декабря;
  • второе решение было принято во время этих выходных большинством голосов;
  • изменение правил Многолетней финансовой основы ЕС с целью использования резервов бюджета, требующего единогласия, однако Венгрия пока его блокирует. В то же время, план предусматривает то, что этот вопрос решат уже в ближайшие дни.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что страны Евросоюза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро после того, как 6 декабря Венгрия заблокировала этот процесс.

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