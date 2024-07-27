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Ще тисячу дітей росіяни вивезли з України нібито на оздоровлення, - Лубінець

Україна, Субота 27 липня 2024 17:07
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Ще тисячу дітей росіяни вивезли з України нібито на оздоровлення, - Лубінець Фото: Росіяни вивезли тисячу дітей з Херсонської області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни вивезли ще тисячу дітей з Херсонської області. Цього разу окупанти пояснили це "оздоровленням", яке діти нібито отримають в Кабардино-Балкарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Росіяни вивезли 1000 дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської області у Кабардино-Балкарію на "оздоровлення", - повідомив Лубінець.

Він заявив, що за понад два роки від початку повномасштабного вторгнення українських дітей віком від 6,5 до 16 років країна-агресор систематично вивозить за тисячі кілометрів від дому ознайомитися з "красою" російського регіону, який взяв шефство над Херсонською областю.

"Більшість з цих дітей мають батьків, які своєю чергою, ймовірно, надають дозвіл на вивезення дитини. Однак наскільки такий вибір є вільним в умовах окупації, лишається відкритим питанням", - пояснив омбудсмен.

Лубінець також зазначив, що під час таких поїздок діти вимушено переймають не лише культуру та традиції ворожої держави.

"Там залучається потужний ресурс для знищення їх української ідентичності, що своєю чергою є складовою геноцидної політики РФ", - підкреслив він.

Як зазначив Лубінець, ворог від початку повномасштабного вторгнення незаконно вивозить українських дітей з українських територій. Водночас процес повернення таких дітей додому є складним та тривалим.

Проте, завдяки зусиллям українських влад, деяких з них все ж таки вдається повернути на Батьківщину.

Зокрема кілька днів тому Україна повернула з окупованих територій чотирьох дітей.

Незадовго до цього стало відомо, що до України повернули ще 12 дітей. Ці діти тривалий час проживали на окупованих територіях.

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