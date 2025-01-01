Ще тепліше, але не надовго. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні

"2 січня в Україні буде ще тепліше, ніж 1-го. Завтра впродовж дня в більшості областей максимальна температура повітря буде +7...+12 градусів, а в Криму - до +14", - розповіла вона.

Водночас 2 січня також буде вітер і сильний, можливо навіть до штормових поривів, а опадів не буде.

"Лише ввечері в западну частину атмосферний фронт принесе дощі", - зазначила синоптик.

Погода у Києві

2 січня в Києві буде дуже тепло, +8...+10 градусів. Вітер буде рвучким, місцями до штормових поривів західних напрямків. Опадів не буде.

Похолодання та потепління в Україні

3 і 4 січня в Україні розпочнеться похолодання.

"Воно триватиме кілька днів, десь три-чотири, орієнтовно до 7 січня. З 7 січня знову почне теплішати, потепліє, а ближче до 11 січня знову похолоднішає", - попередила Діденко.

Зокрема, 3-4 січня, опади підійдуть до Києва, в столиці також похолоднішає.