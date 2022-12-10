Ще слабше. Стало відомо, коли посли ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти РФ

"Посли ЄС зустрінуться у понеділок, щоб обговорити 9-й пакет санкцій щодо Росії", - йдеться у публікації.

Журналіст зазначив, що "чорновий" документ було представлено у п'ятницю, 9 грудня.

За словами Йозвяка, новий текст "робить пакет ще слабшим з великою кількістю відступів, а цей пакет і без того був дуже слабким із самого початку".

Додамо, що терміни затвердження дев'ятого пакета обмежень ЄС щодо РФ через війну проти України поки що невідомі.