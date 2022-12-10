Ще слабше. Стало відомо, коли посли ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти РФ

Посли Європейського союзу зустрінуться для обговорення дев'ятого пакета санкцій щодо Росії на початку наступного тижня. Представлені в документі обмеження, попередньо, містять масу відступів, що робить пакет слабшим.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.
"Посли ЄС зустрінуться у понеділок, щоб обговорити 9-й пакет санкцій щодо Росії", - йдеться у публікації.
Журналіст зазначив, що "чорновий" документ було представлено у п'ятницю, 9 грудня.
За словами Йозвяка, новий текст "робить пакет ще слабшим з великою кількістю відступів, а цей пакет і без того був дуже слабким із самого початку".
Додамо, що терміни затвердження дев'ятого пакета обмежень ЄС щодо РФ через війну проти України поки що невідомі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Єврокомісія 7 грудня оголосила зміст дев'ятого пакета санкцій проти Росії.
Додамо, що, за даними Financial Times, низка країн ЄС закликають скоригувати санкції проти Росії у тому, що стосується винятків для експорту зерна та добрив.
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