Хочуть виключень. Низка країн ЄС закликають скоригувати санкції проти РФ, - FT

Європейські країни вважають, що поточна правова ситуація сприяє виникненню розмов про те, що санкції перешкоджають торгівлі продуктами харчування та добривами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Декілька ключових держав Євросоюзу закликали керівництво ЄС скоригувати санкції щодо РФ в тому, що стосується винятків для експорту російського зерна і добрив, оскільки чинні правила ускладнюють постачання продовольства до країн, що розвиваються. Із закликом виступатимуть Бельгія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Португалія та Франція.

"Поточна правова ситуація сприяє виникненню розмов про те, що санкції насправді перешкоджають торгівлі продуктами харчування та добривами", - йдеться у повідомленні.

Декілька країн ЄС закликають Брюссель у тексті про санкції чітко прописати положення про виключення засобів або економічних ресурсів, які суворо необхідні для купівлі, імпорту, експорту або транспортування сільськогосподарських та харчових продуктів. Мова йде пшеницю та добрива, або економічні ресурси, які є сільськогосподарськими, або продукти харчування. Країни ЄС хочуть внести корективи в дев'ятому пакеті санкцій, що розробляється.

За даними видання, вантажі, що поставляються, іноді затримуються в європейських портах довше, ніж потрібно, оскільки фінансові організації, страховики і перевізники Європи побоюються укладати угоди з російськими фірмами, які належать людям під санкціями. Особливо європейські країни наголосили на проблемі, яка виникла у зв'язку з угодою, укладеною за посередництва ООН і передбачає експорт десятків тисяч тонн добрив російського виробника "Уралхім". Ці вантажі тимчасово застрягли у портах Євросоюзу.

У результаті відбуваються перебої у роботі ланцюжків поставок, і виникає небажана ситуація, коли ЄС більш суворо ставиться до угод про експорт російської сільськогосподарської продукції, ніж США та Британія. Водночас, Єврокомісія наполягає на тому, що її санкції не були спрямовані проти торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією.