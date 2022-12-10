Еще слабее. Стало известно, когда послы ЕС рассмотрят новый пакет санкций против РФ

Послы Европейского союза встретятся для обсуждения девятого пакета санкций в отношении России в начале следующей недели. Представленные в документе ограничения, предварительно, содержат массу отступлений, что делает пакет слабее.
Об том сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Послы ЕС встретятся в понедельник, чтобы обсудить 9-й пакет санкций в отношении России", - говорится в публикации.
Журналист отметил, что "черновой" документ был представлен в пятницу, 9 декабря.
По словам Йозвяка, новый текст "делает пакет еще слабее с множеством отступлений, а этот пакет и без того был очень слабым с самого начала".
Добавим, что сроки утверждения девятого пакета ограничений ЕС в отношении РФ из-за войны против Украины пока неизвестны.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Еврокомиссия 7 декабря объявила содержание девятого пакета санкций против России.
Добавим, что, по данным Financial Times, ряд стран ЕС призывают скорректировать санкции против России, в том, что касается исключений для экспорта зерна и удобрений.
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