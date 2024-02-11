Ще понад 900 окупантів та 12 танків. У Генштабі оновили втрати Росії в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 395200 (+930) осіб ліквідовано;

танків - 6406 (+12) од.;

бойових броньованих машин - 11956 (+14) од.;

артилерійських систем - 9475 (+16) од.;

РСЗВ - 981 од.;

засоби ППО - 666 од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7257 (+22) од.;

крилаті ракети - 1881 од.;

кораблі/катери - 24 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12592 (+13) од.;

спеціальна техніка - 1513 (+1) од.

Ситуація на фронті 11 лютого

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 11 лютого, на фронті впродовж доби відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог активізувався на Бахмутському напрямку і намагається наступати на захід від тимчасово окупованого Донецька.

Підрозділами ракетних військ ЗСУ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах та 1 РЛС противника.