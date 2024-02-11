Еще более 900 оккупантов и 12 танков. В Генштабе обновили потери России в Украине

Украинские военные ликвидировали за минувшие сутки еще 930 российских захватчиков, таким образом, общее количество потерь вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину достигло уже около 395 200 человек. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили еще 12 танков противника.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.24 ориентировочно составили:
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 11 февраля, на фронте в течение суток произошло 98 боевых столкновений. Враг активизировался на Бахмутском направлении и пытается наступать к западу от временно оккупированного Донецка.
Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 артиллерийским средствам и 1 РЛС противника.
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