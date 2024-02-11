Еще более 900 оккупантов и 12 танков. В Генштабе обновили потери России в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 395200 (+930) человек ликвидировано;

танков - 6406 (+12) ед.;

боевых бронированных машин - 11956 (+14) ед.;

артиллерийских систем - 9475 (+16) ед.;

РСЗО - 981 ед.;

средства ПВО - 666 ед.;

самолетов - 332 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7257 (+22) ед.;

крылатые ракеты - 1881 ед.;

корабли/катера - 24 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12592 (+13) ед.;

специальная техника - 1513 (+1) ед.

Ситуация на фронте 11 февраля

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 11 февраля, на фронте в течение суток произошло 98 боевых столкновений. Враг активизировался на Бахмутском направлении и пытается наступать к западу от временно оккупированного Донецка.

Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 артиллерийским средствам и 1 РЛС противника.