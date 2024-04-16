Ще понад 900 окупантів за добу. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Українські захисники за добу ліквідували ще 920 російських загарбників, і таким чином загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 455 340 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 16 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.04.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 16 квітня розповіли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 104 бойових зіткнень.
У військовому командування зазначили, що найбільша кількість ворожих штурмів фіксується на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Так, Сили оборони на Бахмутському напрямку відбили 33 атаки противника, а на Новопавлівському напрямку окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону українських захисників.
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