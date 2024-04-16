Еще более 900 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков, и таким образом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 455 340 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ 16 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили:
Напомним, в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке 16 апреля рассказали, что в Украине на фронте в течение суток произошло 104 боевых столкновений.
В военном командовании отметили, что наибольшее количество вражеских штурмов фиксируется на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Так, Силы обороны на Бахмутском направлении отразили 33 атаки противника, а на Новопавловском направлении оккупанты 30 раз пытались прорвать оборону украинских защитников.
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