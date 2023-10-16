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Ще понад 800 окупантів, літак та вертоліт: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 16 жовтня, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 288 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 17 танків, 44 артсистеми, літак та вертоліт ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 288 630 (+860) осіб ліквідовано;
  • танків - 4965 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин - 9385 (+23) од.;
  • артилерійських систем - 6910 (+44) од.;
  • РСЗВ - 814 (+1) од.;
  • засоби ППО - 547 од.;
  • літаків - 318 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 317 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5280 (+11) од.;
  • крилаті ракети - 1531 од.;
  • кораблі/катери - 20 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9271 (+22) од.;
  • спеціальна техніка - 981 (+5) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські бійці наступають на Мелітопольському напрямку і продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Також їм вдалося відбити понад 15 атак в районі Мар'їнки.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська ведуть наступальні операції на кількох напрямках. Так на Луганському напрямку ЗСУ відбили російські атаки поблизу Макіївки, Серебрянського лісу та Торського.

У Донецькій області українські війська контратакували під Авдіївкою і відбили чотири російські наступи на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

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ВСУВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУГенштаб ВСУ