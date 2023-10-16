Еще более 800 оккупантов, самолет и вертолет: Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 16 октября, составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 288 630 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 танков, 44 артсистемы, самолет и вертолет врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Также им удалось отразить более 15 атак в районе Марьинки.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска ведут наступательные операции по нескольким направлениям. Так на Луганском направлении ВСУ отразили российские атаки возле Макеевки, Серебрянского леса и Торского.
В Донецкой области украинские войска контратаковали под Авдеевкой и отразили четыре российских наступления к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.
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