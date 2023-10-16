RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще более 800 оккупантов, самолет и вертолет: Генштаб обновил потери РФ

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 16 октября, составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 288 630 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 танков, 44 артсистемы, самолет и вертолет врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 288 630 (+860) человек ликвидировано;
  • танков - 4965 (+17) ед.;
  • боевых бронированных машин - 9385 (+23) ед.;
  • артиллерийских систем - 6910 (+44) ед.;
  • РСЗО - 814 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 547 ед.;
  • самолетов - 318 (+1) ед.;
  • вертолетов - 317 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5280 (+11) ед.;
  • крылатые ракеты - 1531 ед.;
  • корабли/катера - 20 ед.;
  • подлодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9271 (+22) ед.;
  • специальная техника - 981 (+5) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Также им удалось отразить более 15 атак в районе Марьинки.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска ведут наступательные операции по нескольким направлениям. Так на Луганском направлении ВСУ отразили российские атаки возле Макеевки, Серебрянского леса и Торского.

В Донецкой области украинские войска контратаковали под Авдеевкой и отразили четыре российских наступления к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУГенштаб ВСУ