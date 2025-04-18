Ще понад 1500 окупантів та 88 артсистем: Генштаб оновив дані про російські втрати

Українські захисники за добу ліквідували ще 1530 російських окупантів, а також знищили 8 танків, 40 ББМ та 88 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 квітня 2025 року орієнтовно склали:
Як інформували у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 17 квітня, з початку минулої доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.
У Силах оборони України також зазначили, що російські окупанти продовжували тиснути на Покровському напрямку.
Додамо, в оприлюдненому 18 квітня звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що українські захисники просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських загарбників поблизу Куп'янська, Покровська, Новопавлівки, Великої Новосілки, Торецька, на заході Запорізької області та у Курській області.
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