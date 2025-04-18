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Ще понад 1500 окупантів та 88 артсистем: Генштаб оновив дані про російські втрати

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 1530 російських окупантів, а також знищили 8 танків, 40 ББМ та 88 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 938 970 (+1530) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 662 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 257 (+40) од.;
  • артилерійських систем - 26 530 (+88) од.;
  • РСЗВ - 1 367 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 136 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 065 (+140) од.;
  • крилатих ракет - 3 145 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 44 954 (+312) од.;
  • спеціальної техніки - 3 858 (+51) од.

Ситуація на фронті

Як інформували у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 17 квітня, з початку минулої доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.

У Силах оборони України також зазначили, що російські окупанти продовжували тиснути на Покровському напрямку.

Додамо, в оприлюдненому 18 квітня звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що українські захисники просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських загарбників поблизу Куп'янська, Покровська, Новопавлівки, Великої Новосілки, Торецька, на заході Запорізької області та у Курській області.

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