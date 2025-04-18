Ще понад 1500 окупантів та 88 артсистем: Генштаб оновив дані про російські втрати

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 квітня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 938 970 (+1530) осіб ліквідовано;

танків - 10 662 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 22 257 (+40) од.;

артилерійських систем - 26 530 (+88) од.;

РСЗВ - 1 367 (+1) од.;

засоби ППО - 1 136 (+1) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 065 (+140) од.;

крилатих ракет - 3 145 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 44 954 (+312) од.;

спеціальної техніки - 3 858 (+51) од.

Ситуація на фронті

Як інформували у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 17 квітня, з початку минулої доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.

У Силах оборони України також зазначили, що російські окупанти продовжували тиснути на Покровському напрямку.

Додамо, в оприлюдненому 18 квітня звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що українські захисники просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських загарбників поблизу Куп'янська, Покровська, Новопавлівки, Великої Новосілки, Торецька, на заході Запорізької області та у Курській області.