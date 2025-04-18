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Еще более 1500 оккупантов и 88 артсистем: Генштаб обновил данные о российских потерях

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1530 российских оккупантов, а также уничтожили 8 танков, 40 ББМ и 88 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 938 970 (+1530) человек ликвидировано;
  • танков - 10 662 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 257 (+40) ед.;
  • артиллерийских систем - 26 530 (+88) ед.;
  • РСЗО - 1 367 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 1 136 (+1) ед.;
  • самолетов - 370 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 065 (+140) ед.;
  • крылатых ракет - 3 145 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 44 954 (+312) ед.;
  • специальной техники - 3 858 (+51) ед.

Ситуация на фронте

Как информировали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 17 апреля, с начала минувших суток на фронте произошло 114 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины также отметили, что российские оккупанты продолжали давить на Покровском направлении.

Добавим, в обнародованном 18 апреля отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) говорилось о том, что украинские защитники продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков вблизи Купянска, Покровска, Новопавловки, Большой Новоселки, Торецка, на западе Запорожской области и в Курской области.

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