Еще более 1500 оккупантов и 88 артсистем: Генштаб обновил данные о российских потерях

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 апреля 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 938 970 (+1530) человек ликвидировано;

танков - 10 662 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 22 257 (+40) ед.;

артиллерийских систем - 26 530 (+88) ед.;

РСЗО - 1 367 (+1) ед.;

средства ПВО - 1 136 (+1) ед.;

самолетов - 370 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 065 (+140) ед.;

крылатых ракет - 3 145 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 44 954 (+312) ед.;

специальной техники - 3 858 (+51) ед.

Ситуация на фронте

Как информировали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 17 апреля, с начала минувших суток на фронте произошло 114 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины также отметили, что российские оккупанты продолжали давить на Покровском направлении.

Добавим, в обнародованном 18 апреля отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) говорилось о том, что украинские защитники продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков вблизи Купянска, Покровска, Новопавловки, Большой Новоселки, Торецка, на западе Запорожской области и в Курской области.