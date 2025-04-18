Еще более 1500 оккупантов и 88 артсистем: Генштаб обновил данные о российских потерях

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1530 российских оккупантов, а также уничтожили 8 танков, 40 ББМ и 88 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 апреля 2025 года ориентировочно составили:
Как информировали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 17 апреля, с начала минувших суток на фронте произошло 114 боевых столкновений.
В Силах обороны Украины также отметили, что российские оккупанты продолжали давить на Покровском направлении.
Добавим, в обнародованном 18 апреля отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) говорилось о том, что украинские защитники продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков вблизи Купянска, Покровска, Новопавловки, Большой Новоселки, Торецка, на западе Запорожской области и в Курской области.
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