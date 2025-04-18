ЗСУ просунулися під Торецьком, окупанти тиснуть на семи напрямках: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування російських загарбників поблизу Куп'янська, Покровська, Новопавлівки, Великої Новосілки, Торецька, на заході Запорізької області та у Курській області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 18 квітня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 квітня, показують, що росіяни захопили монастир Святого Миколая на південний захід від Гуєво (на південь від Суджі поблизу міжнародного кордону).

Між тим деякі російські "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України все ще займають Свято-Миколаївський монастир.

16 і 17 квітня тривали бої біля н.п. Горналь (на південний захід від Суджі), Олешня (на захід від Суджі) та Гуєво.

17 квітня тривали бої на північному заході Бєлгородської області, але війська РФ не змогли там просунутися.

Російські блогери стверджували, що 16 і 17 квітня ЗСУ здійснили контратаку під Поповкою і Демидівкою.

Сили оборони і безпеки України другий день поспіль завдають ударів по базі російської ракетної бригади в Іванівській області. Опубліковані 17 квітня геолокаційні кадри свідчать про те, що українські безпілотники вдарили по російській 112-й ракетній бригаді у Шуї Іванівської області.

Російські джерела ISW стверджували, що ЗСУ знову обстріляли базу у ніч проти 17 квітня після того, як завдали удару по базі 16 квітня.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ обстріляли адміністративні будівлі бригади 16 квітня, але в ніч проти 17 квітня вдарили по складах та технологічній інфраструктурі бригади.

Уряд Іванівської області 17 квітня повідомив, що війська РФ начебто відбили удар українських безпілотників по Шуї, але будинки отримали пошкодження, тоді як Міноборони Росії не повідомляло про удари українських безпілотників по Івановській області в ніч з 16 на 17 квітня.

"Північна вісь"

17 квітня російські загарбники продовжили наземні штурми в Сумській області, але просунутися не змогли. Бої тривали на північ від Юнаківки (на південний схід від Біловодів).

Український військовий аналітики Машовець заявив, що російські передислокації з Курського напрямку на інші невизначені ділянки фронту сповільнюють зусилля Росії створити "буферну зону" в Сумській області. Він також розповів, що ЗСУ відтіснили війська РФ на північ від Біловодів і запобігли спробам росіян захопити висоти біля Юнаківки.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти 17 квітня провели обмежені наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися.

Війська РФ атакували поблизу Вовчанська 16 і 17 квітня. 17 квітня російські джерела ISW стверджували, що Сили оборони України контратакували під Вовчанськом.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 квітня, показують, що росіяни просунулися на схід від Кам'янки (на північний схід від Куп'янська поблизу міжнародного кордону).

Війська РФ атакували поблизу Західного та біля Петропавлівки 16 і 17 квітня.

17 квітня російські загарбники продовжували наступати на напрямку Борової, але не змогли просунутися.

Машовець повідомив, що уЗСУ контратакували на схід від Загризове (на північний схід від Борової) і просунулися приблизно на 1 км, але в ISW не мають підтвердження такої заяви.

Війська РФ атакували біля Загризового, Богуславки та Нової Кругляківки, коло Надії, в районі Новосергіївки та Греківки та наступали Ольгівку 16 і 17 квітня.

17 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але просунутися не змогли. 16 і 17 квітня війська РФ атакували в районі Новомихайлівки, Нового, Мирного та Ямполівки, у напрямку Зеленої Долини та в районі Торського.

Операція РФ №3 - Донецька область

17 квітня війська РФ продовжували наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися. 16 і 17 квітня російські загарбники атакували в районі Григорівки, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

Російський "воєнкор" розповідав, що Верхньокам'янське начебто є спірною "сірою зоною".

Російські загарбники 17 квітня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але просунутися не змогли. 16 і 17 квітня війська РФ атакували буля самого Часового Яру, в районі Озарянівки і в напрямку Ступочок, а також у районі Курдюмівки.

Сили оборони України просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 квітня, показують, що ЗСУ просунулися в західній частині Дружби (на північний схід від Торецька).

Разом з тим фіксується й просування на Торецькому напрямку також боку російських загарбників. Як показуєть оприлюднені 16 і 17 квітня геолокаційні кадри, росіяни просунулися в північній та північно-західній частинах Торецька та на шахті Новоторецька на північний захід від Торецька.

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Дачного, Дружби, Диліївки, Леонідівки, Сухої Балки і Валентинівки 16 і 17 квітня. Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували на околицях Торецька.

Речник української бригади, яка діє на Торецькому напрямку, повідомив, що ворог продовжує вести постійні механізовані та піхотні штурми, а також використовує бронетехніку для підведення піхоти якомога ближче до лінії фронту.

Речник зазначив, що росіяни мають у цьому районі безпрецедентну кількість безпілотників, і що російські механізовані штурми включають машини з "усім можливим обладнанням для радіоелектронної боротьби (РЕБ)", та головну машину з мінним тралом.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 квітня, показують, що війська РФ просунулися на схід від Миролюбівки (на схід від Покровська).

Російські загарбники атакували біля Миролюбівки, Старої Миколаївки, Зеленого Поля, Водяного Другого, Променя, Олександрополя, Новоторецького та Єлизаветівки, коло Лисівки, Шевченка, Зеленого, Звірового, Піщаного, Новоолександрівки та Котлиного 16 і 17 квітня.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Як показують опубліковані 17 квітня геолокаційні кадри, опубліковані 17 квітня, війська РФ нещодавно просунулися до північної частини Надіївки (на схід від Новопавлівки).

16 і 17 квітня російські загарбники наступали в районі Успенівки, Преображенки, Троїцького та Богданівки.

17 квітня Міноборони Росії заявило, що війська РФ начебто захопили Преображенку (на південний схід від Новопавлівки), але в ISW вважають, що росіяни окупували цей населений пункт ще станом на 29 березня.

17 квітня війська РФ продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але не просунулися. 16 і 17 квітня війська РФ атакували в районі Костянтинополя та Андріївки, в районі Розлива та Багатира. Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували на південь від Одрадного.

Нещодавно російські окупанти просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 квітня, показують, що війська РФ трохи просунулися на південний схід від Дніпроенергії (на північ від Великої Новосілки).

17 квітня російські загарбники наступали в районі Привільного. Російські "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України контратакували поблизу Дніпроенергії та Веселого (на північний захід від Дніпроенергії).

"Південна вісь"

Війська РФ нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 квітня, показують, що російські підрозділи просунулися вздовж траси Т-0815 Оріхів - Пологи на південь від Малої Токмачки (на південний схід від Оріхова) під час механізованого штурму на широкому фронті на південь і на південний захід від Оріхова 16 квітня.

16 і 17 квітня російські загарбники атакували в районі Малої Токмачки, Лобкового, Новоданилівки, Степового, Кам'янського, Щербаків і Малих Щербаків.

У Південному оперативному командуванні ЗСУ повідомили, що Сили оборони нещодавно знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" у невстановленому місці на півдні країни.

Війська РФ продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку 16 і 17 квітня, але просунутися не змогли.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 17 квітня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські загарбники продовжують тиснути на Покровському напрямку.