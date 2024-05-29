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Ще 1300 загарбників і 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: Сили оборони за добу ліквідували 1300 загарбників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 28 на 29 травня, становили 1300 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 505 тисяч солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 33 бойові броньовані машини (ББМ) і 37 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 505 100 (+1300) осіб ліквідовано;
  • танків - 7700 (+8) од;
  • бойових броньованих машин - 14 891 (+33) од.;
  • артилерійських систем - 13 066 (+37) од.;
  • РСЗВ - 1087 (+2) од.;
  • засоби ППО - 815 од.;
  • літаків - 357 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 510 (+28) од.;
  • крилатих ракет - 2222 од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17 796 (+56) од.;
  • спеціальної техніки - 2142 (+20) од.

Нагадаємо, минулої ночі сили ППО збили 13 з 14 запущених по Україні дронів типу "Шахед".

За даними ISW, Сили оборони мали успіх на Харківському напрямку.

Тим часом росіяни обстрілюють Вовчанськ термобаричними боєприпасами.

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Війна Росії проти України