Ще 1300 загарбників і 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 28 на 29 травня, становили 1300 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 505 тисяч солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 33 бойові броньовані машини (ББМ) і 37 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, минулої ночі сили ППО збили 13 з 14 запущених по Україні дронів типу "Шахед".
За даними ISW, Сили оборони мали успіх на Харківському напрямку.
Тим часом росіяни обстрілюють Вовчанськ термобаричними боєприпасами.
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