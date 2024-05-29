Еще 1300 захватчиков и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 28 на 29 мая, составили 1300 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял свыше 505 тысяч солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 33 боевые бронированные машины (ББМ) и 37 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:
Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили 13 из 14 запущенных по Украине дронов типа "Шахед".
По данным ISW, Силы обороны имели успех на Харьковском направлении.
Тем временем россияне обстреливают Волчанск термобарическими боеприпасами.
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