Ще понад 1200 загарбників та 16 танків: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ в Україні

Українські захисники за добу ліквідували ще 1230 російських окупантів, тож загальні втрати армії ворога в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 528620 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 16 танків, 20 ББМ та 32 артсистеми загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали:
Раніше у Генеральному штабі ЗСУ пізно ввечері 17 червня розповіли, що протягом доби і станом на 22:00 на фронті зафіксовано 119 бойових зіткнень.
Також у звіті військового командування вказувалося, що на Покровському напрямку ворог здійснив 42 атаки, 32 з яких відбито. Тут окупанти не полишають спроб відшукати слабкі місця в обороні ЗСУ, безперервними штурмами намагаються вклинитися в бойові порядки українських захисників.
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