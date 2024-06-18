Ще понад 1200 загарбників та 16 танків: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - 528620 (+1230) осіб ліквідовано;

танків - 7974 (+16) од;

бойових броньованих машин - 15307 (+20) од.;

артилерійських систем - 13959 (+32) од.;

РСЗВ - 1104 од.;

засоби ППО - 853 од.;

літаків - 359 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11187 (+20) од.;

крилатих ракет - 2297 (+1) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 19031 (+40) од.;

спеціальної техніки - 2344 (+7) од.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ пізно ввечері 17 червня розповіли, що протягом доби і станом на 22:00 на фронті зафіксовано 119 бойових зіткнень.

Також у звіті військового командування вказувалося, що на Покровському напрямку ворог здійснив 42 атаки, 32 з яких відбито. Тут окупанти не полишають спроб відшукати слабкі місця в обороні ЗСУ, безперервними штурмами намагаються вклинитися в бойові порядки українських захисників.