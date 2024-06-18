Еще более 1200 захватчиков и 16 танков: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - 528620 (+1230) человек ликвидировано;

танков - 7974 (+16) ед/;

боевых бронированных машин - 15307 (+20) ед.;

артиллерийских систем - 13959 (+32) ед.;

РСЗО - 1104 ед.;

средства ПВО - 853 ед.;

самолетов - 359 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11187 (+20) ед.;

крылатых ракет - 2297 (+1) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед/;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 19031 (+40) ед/;

специальной техники - 2344 (+7) ед.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ поздно вечером 17 июня рассказали, что за сутки и по состоянию на 22:00 на фронте зафиксировано 119 боевых столкновений.

Также в отчете военного командования указывалось, что на Покровском направлении враг совершил 42 атаки, 32 из которых отбиты. Тут оккупанты не оставляют попыток отыскать слабые места в обороне ВСУ, непрерывными штурмами пытаются вклиниться в боевые порядки украинских защитников.