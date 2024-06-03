Ще понад 1200 окупантів та 47 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Українські захисники за добу ліквідували ще 1270 російських загарбників, і таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення склали вже близько 511130 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 14 танків та 47 артсистем противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, перед тим у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому звіті 2 червня повідомили, що протягом доби фіксувалося 60 бойових зіткнень на фронті.
У військовому командуванні зазначили, що Покровський напрямок залишається найбільш активним за кількістю російських атак. Так, загарбники там концентрують свою активність у районах Новоолександрівки та Сокола.
Додамо, перед тим у Генштабі поінформували що на Покровському напрямку 2 червня ЗСУ ліквідували понад 350 окупантів.
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