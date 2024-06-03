Ще понад 1200 окупантів та 47 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - 511130 (+1270) осіб ліквідовано;

танків - 7779 (+14) од;

бойових броньованих машин - 15002 (+22) од.;

артилерійських систем - 13280 (+47) од.;

РСЗВ - 1090 (+1) од.;

засоби ППО - 824 (+3) од.;

літаків - 357 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10739 (+40) од.;

крилатих ракет - 2268 од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18159 (+67) од.;

спеціальної техніки - 2199 (+4) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, перед тим у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому звіті 2 червня повідомили, що протягом доби фіксувалося 60 бойових зіткнень на фронті.

У військовому командуванні зазначили, що Покровський напрямок залишається найбільш активним за кількістю російських атак. Так, загарбники там концентрують свою активність у районах Новоолександрівки та Сокола.

Додамо, перед тим у Генштабі поінформували що на Покровському напрямку 2 червня ЗСУ ліквідували понад 350 окупантів.