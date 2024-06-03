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Еще более 1200 оккупантов и 47 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1270 российских захватчиков, и таким образом общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 511 130 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 14 танков и 47 артсистем противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава –-511130 (+1270) человек ликвидировано;
  • танков - 7779 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин - 15002 (+22) ед.;
  • артиллерийских систем - 13280 (+47) ед.;
  • РСЗО - 1090 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 824 (+3) ед.;
  • самолетов - 357 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10739 (+40) ед.;
  • крылатых ракет - 2268 ед.;
  • кораблей/катеров - 27 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18159 (+67) ед.;
  • специальной техники - 2199 (+4) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, перед тем в Генеральном штабе ВСУ в вечернем отчете 2 июня сообщили, что в течение суток фиксировалось 60 боевых столкновений на фронте.

В военном командовании отметили, что   Покровское направление остается наиболее активным по числу российских атак. Да, захватчики там концентрируют свою активность в районах Новоалександровки и Сокола.

Добавим, перед тем в Генштабе проинформировали, что на Покровском направлении 2 июня ВСУ ликвидировали более 350 оккупантов .

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