Еще более 1200 оккупантов и 47 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составили:

личного состава –-511130 (+1270) человек ликвидировано;

танков - 7779 (+14) ед.;

боевых бронированных машин - 15002 (+22) ед.;

артиллерийских систем - 13280 (+47) ед.;

РСЗО - 1090 (+1) ед.;

средства ПВО - 824 (+3) ед.;

самолетов - 357 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10739 (+40) ед.;

крылатых ракет - 2268 ед.;

кораблей/катеров - 27 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 18159 (+67) ед.;

специальной техники - 2199 (+4) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, перед тем в Генеральном штабе ВСУ в вечернем отчете 2 июня сообщили, что в течение суток фиксировалось 60 боевых столкновений на фронте.

В военном командовании отметили, что Покровское направление остается наиболее активным по числу российских атак. Да, захватчики там концентрируют свою активность в районах Новоалександровки и Сокола.

Добавим, перед тем в Генштабе проинформировали, что на Покровском направлении 2 июня ВСУ ликвидировали более 350 оккупантов .