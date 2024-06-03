Еще более 1200 оккупантов и 47 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1270 российских захватчиков, и таким образом общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 511 130 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 14 танков и 47 артсистем противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составили:
Напомним, перед тем в Генеральном штабе ВСУ в вечернем отчете 2 июня сообщили, что в течение суток фиксировалось 60 боевых столкновений на фронте.
В военном командовании отметили, что Покровское направление остается наиболее активным по числу российских атак. Да, захватчики там концентрируют свою активность в районах Новоалександровки и Сокола.
Добавим, перед тем в Генштабе проинформировали, что на Покровском направлении 2 июня ВСУ ликвидировали более 350 оккупантов .
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